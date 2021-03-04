Специальную зарплату на 8 Марта предложили давать в России. Против выступили даже женщины

Российские коммунисты предложили выдавать женщинам 13-ю зарплату в честь 8 Марта. Так в партии хотят поддерживать женщин и стать первой в мире страной, которая будет поощрять людей по половому признаку. Вот только эту идею не одобрили ни экономисты, ни борцы за права женщин.

Деньги просто так

Партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму и предложила выдавать женщинам дополнительную зарплату просто за то, что они женщины. Этот бонус хотят приурочить к 8 Марта — Международному женскому дню.

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин сказал «360», что в России есть тенденция, что мужчины получают больше. А это значит, что эту пропасть нужно чем-то закрыть. По мнению Сурайкина, дополнительная зарплата не помешает.

Мы считаем, что всегда надо поддерживать женщин, тем более в условиях того, что у нас, к сожалению, женщины получают меньше, чем мужчины. Мы считаем, что женщины всегда нуждаются в поддержке. И тут логичен подход, что в честь 8 Марта вполне мы можем законодательно сделать такой подарок — 13-ю зарплату, которую вполне могут выплачивать работодатели. Особенно если предусмотреть законодательно, что она не облагается налогами Максим Сурайкин.

Сурайкин добавил, что если инициативу коммунистов примут, то Россия станет первой в мире страной, где женщина получает от государства «подарочные» меры социальной поддержки, передает РИА «Новости».

По словам Сурайкина, одновременно с бонусной зарплатой для женщин коммунисты думали предложить то же самое для мужчин в честь 23 Февраля.

Работодатели не согласятся

С финансовой точки зрения это гиблая идея, считает экономист Максим Чирков. В беседе с «360» он сказал, что люди, как субъекты договоров, все равны. И у действующих сотрудников уже есть трудовые договоры, в соответствии с которыми они получают зарплату. Кроме того, некорректно ставить одних работников в более привилегированное положение, потому что «правила уже в игре, они не меняются».

Работодатель попытается максимально от этого уйти. Это дополнительная нагрузка на бюджет компании. Работа современной компании строится на долгосрочном планировании, там каждая копейка на счету. Такие расходы, а это серьезные расходы, потому что зарплата это одно дело, а еще сопутствующие выплаты в различные фонды, налог. Огромное количество платежей. С моей точки зрения, работодатели воспримут это в штыки Максим Чирков.

Чирков уверен, что если вводить такую законодательную норму, то женщины будут даже более дискриминированы в своих правах. Например, работодатели начнут предлагать на женские специальности более низкие зарплаты, рассчитывая, что придется выплачивать эту 13-ю.

Логичнее, по мнению Чиркова, было бы поддерживать менее защищенные социальные группы. Например, женщин с несколькими детьми или тех, кто в трудной финансовой ситуации. Ведь просто женщина может быть руководителем компании и иметь там самую высокую зарплату. А ей в итоге будут платить еще 13-ю.

В любом случае, считает Чирков, работодатели такую социальную поддержку не поддержат.

Сексизм по отношению к мужчинам

Гендерный исследователь Ирина Изотова в разговоре с «360» отметила, что достаток должен быть соразмерен вкладу. И проблема меньших зарплат женщин решится не какими-то выплатами, а профессионализмом.

Инициативу коммунистов Изотова не одобрила, потому что в подобные идеи нужно вводить многие критерии. Нельзя просто взять и дать всем женщинам дополнительную зарплату. Инициатива была бы интереснее, если бы авторы выделили, например, многодетных женщин или тех, кто в трудном финансовом положении.

Если мы говорим про всех женщин — это половина России. Это огромная нагрузка финансовая. С другой стороны, мужчины скажут: «А мы что, не работаем?» Тоже повод для какой-то гендерной розни и конфликтности Ирина Изотова.

Изотова добавила, что для женщин действительно необходимо создавать возможности через инклюзивные практики. Однако вряд ли выплаты смогут решить эту проблему комплексно. Они просто вызовут дополнительную вражду.

Собеседница «360» сочла инициативу коммунистов популистской, по крайне мере в том формате, в котором они сформулирована. К тому же это выглядит как сексизм по отношению к мужчинам. Позиция «дать денег всем женщинам, а мужчинам не дать» — странная и экономически необоснованная, полагает Изотова.

Однако если работодатель задерживает вашу зарплату вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, это повод задуматься об увольнении. Почитайте, как сделать это за один день.