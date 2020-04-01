Россиянин рассказал, как вылечился от СОVID-19 спустя две недели

Поездка в Барселону закончилась для Виталия Миронова положительным результатом на коронавирус. Врачам удалось за 15 дней поставить его на ноги. Мужчина уже выписался и хорошо себя чувствует.

«Мы с 6 по 10 марта отдыхали в Барселоне. 10 марта вернулись, и только через три дня у меня появились первые симптомы. И как раз в этот день, 13 марта, я обратился в скорую», — рассказал Миронов RT.

Врачи взяли у него первые анализы, а через два дня сотрудники Роспотребнадзора сообщили о положительном результате на коронавирус. За мужчиной прислали бригаду скорой помощи, которая отвезла его в больницу №40 в Коммунарке.

«C 15 марта я там находился, и вчера вечером меня выписали», — отметил пациент.

Он подчеркнул, что первые дни в больнице были абсолютно нормальными, но под конец стало тяжелее. Свое пребывание в палате Миронов пытался скрасить соцсетями, чтением книг и занятиями английским языком. Его репетитор проводил уроки онлайн.

«Также я интересовался у врачей, могу ли заразиться повторно. Однозначного ответа я не получил. Кто-то говорит да, кто-то — нет. В целом мое состояние отличное, я чувствую себя прекрасно», — заключил Виталий.

По данным на 31 марта, российским врачам удалось вылечить от коронавируса 121 пациента. Всего в стране зафиксировано 2337 случаев заражения.