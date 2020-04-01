Врачи больницы № 40 в Коммунарке каждый день помогают справиться с болезнью зараженным коронавирусом. Сейчас там лечатся 306 человек, из которых диагноз подтвердился у 153 пациентов.

«Состоит на лечении 306. Из них: с диагнозом пневмония — 209, COVID подтвержденных — 153, в ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии — прим. ред.) — 20 (на ИВЛ — 7, из них 4 с COVID)», — сообщил в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

За прошедшие сутки медики выписали 35 пациентов. За это же время в больницу поступило на лечение 26 человек.

Больница в Коммунарке стала одним из первых медучреждений, куда направляли инфицированных коронавирусом. Вечером 31 марта главный врач больницы рассказал, что его тест на вирус показал положительный результат. Теперь медик работает дистанционно из своего кабинета. Сам он чувствует себя хорошо.

После заражения Проценко начали выяснять, с кем он контактировал в последнее время, чтобы отправить людей на карантин. В больнице пока решают вопрос с дальнейшей работой сотрудников. Подробнее об инфицировании главного врача и его состоянии можно узнать в материале «360».