Россияне выступили против перехода на электронные паспорта

Россияне негативно оценили перспективы перехода на электронные паспорта без сохранения их бумажных аналогов. Расстаться с краснокожей книжицей в обмен на пластиковую карточку готов лишь каждый седьмой гражданин РФ. С результатами исследования сервиса Superob ознакомился РБК.

По результатам опроса выяснилось, что только 14% россиян готовы к переводу паспортов, трудовых книжек и других документов в электронный формат без какой-либо альтернативы. При этом 38% респондентов убеждены, что необходимо параллельное функционирование электронных и бумажных документов. Еще 37% считают, что личные документы должны существовать исключительно в бумажном виде. У 11% участников мнение на этот счет пока не сформировалось.

Чаще против электронных документво выступают люди старше 35 лет — таких оказалось 40%. Сторонники электронной документации чаще представлены среди граждан до 34 лет - 19%

Отвечая на вопрос, какие еще документы можно было бы оцифровать, 36% выступили за полис ОМС, по 34% высказались в пользу ИНН и СНИЛС. По 27% считают, что необходимо перевести в цифру медкарту и водительское удостоверение. 25% хотели бы сделать электронным свидетельство о рождении.

Ранее стало известно, что МВД аннулирует бумажный паспорт при выдаче электронного. При этом получение цифрового документа никак не повлияет на статус загранпаспорта, два эти документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Пилотный проект по выдаче цифровых паспортов запустят в Московской области в 2023 году. Он будет представлять собой смарт-карту, содержащую на чипе информацию с паспортными данными, ИНН, СНИЛС и не только.