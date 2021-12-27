Жителям Подмосковья рассказали, как будут выглядеть цифровые паспорта

Жителям Московской области рассказали, как будут выглядеть цифровые паспорта, которые начнут выдавать в регионе в рамках пилотного проекта с 2023 года. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Цифровой паспорт, как объяснила Каклюгина — это смарт-карта, которая заменит традиционный бумажный паспорт.

«Это будет карта с высочайшей степенью защиты, потому что на чипе этой карты будут записаны все необходимые данные — не только паспортные, но и ИНН, СНИЛС и так далее», — сказала зампред.

Этот паспорт также будет представлен в виде мобильного приложения. Смартфон позволит в отдельных случаях показывать не саму смарт-карту, а лишь QR-код, отметила Каклюгина.

«Здесь по образу и подобию наших платежных систем — многие из нас уже давно не носят с собой наличные и не носят кредитные карты. Все происходит в телефоне, вся оплата, переводы, это удобно», — добавила она.

Это проект Минцифры и МВД, пилот которого запустят в Подмосковье уже в следующем году, подтвердила зампред. Также в число пилотных регионов вошли Москва и Татарстан.