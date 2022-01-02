Бумажный паспорт РФ аннулируют при выдаче электронного

Россиянам при получении электронного паспорта будут аннулировать бумажный. Иметь одновременно два действительных паспорта будет нельзя, сообщили в пресс-центре МВД, передал ТАСС.

При выдаче паспорта с электронном носителем ранее выданный бумажный паспорт будет аннулирован, сообщил представитель ведомства.

При этом получение цифрового документа никак не повлияет на статус загранпаспорта, два эти документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу, отметили в МВД.

Электронные паспорта россиянам планируют выдавать с 14 лет на добровольной основе. Порядок выдачи и пилотные регионы определит правительство. Решается вопрос о том, какие данные будут на внешней части паспорта, а какие — на электронной.

Пилотный проект по выдаче цифровых паспортов запустят в Московской области в 2023 году. О том, как будет выглядеть такой документ, ранее рассказала зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Электронный паспорт — это смарт-карта, содержащая на чипе информацию с паспортными данными, ИНН, СНИЛС и не только.