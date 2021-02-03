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    03 февраля 2021, 07:51

    Россияне выразили свое отношение к мату

    Андрей Иванов

    Всего 19% россиян считают, что мат обогащает русский язык. Большинство нейтрально относится к запрету материться в СМИ и литературе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы.
    Россияне выразили свое отношение к мату

    «40% жителей России поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19% респондентов уверены — мат обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры», — приводит агентство текст отчета по результатам опроса.

    71% принявших участие в опросе поддержали запрет мата в социальных сетях. С ними не согласились 29% соотечественников, которые высказались за свободу слова.

    С 1 февраля в России начали действовать поправки в закон, согласно которым в нашей стране нельзя публиковать посты с матом в соцсетях. Администраторов обязали выявлять и блокировать запрещенный контент.

    Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что реагировать на контент необходимо, но нельзя ограничивать свободу выбора и слова.