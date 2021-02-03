Россияне выразили свое отношение к мату

«40% жителей России поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19% респондентов уверены — мат обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры», — приводит агентство текст отчета по результатам опроса.

71% принявших участие в опросе поддержали запрет мата в социальных сетях. С ними не согласились 29% соотечественников, которые высказались за свободу слова.

С 1 февраля в России начали действовать поправки в закон, согласно которым в нашей стране нельзя публиковать посты с матом в соцсетях. Администраторов обязали выявлять и блокировать запрещенный контент.

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что реагировать на контент необходимо, но нельзя ограничивать свободу выбора и слова.