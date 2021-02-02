Путин призвал не ограничивать свободу выбора и слова людей в соцсетях. Но реагировать на контент надо

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года» порассуждал о соцсетях. По его мнению, реагировать на контент необходимо, но нельзя ограничивать свободу выбора и слова.

«Конечно, мы должны об этом (о контенте — прим. ред.) думать, должны как-то реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека: свободу выбора, свободу слова», — приводит РИА «Новости» слова президента.

На этой же встрече глава Российского государства заявил, что социальные сети — это бизнес и забывать об этом не надо. Для людей, которые занимаются соцсетями, главное — извлечь прибыль, пишет Ura.ru.

«Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием», — добавил лидер России.

С 1 февраля в России нельзя публиковать посты с матом. Употребление бранных слов является административным нарушением. Администраторов обязали выявлять и блокировать запрещенный законом контент.