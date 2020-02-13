Россияне стали задавать «Яндексу» философские вопросы о любви перед Днем святого Валентина

В преддверии Дня всех влюбленных «Яндекс» рассказал о самых частых запросах со словом «любовь».Чаще всего пользователи задаются вопросом: «что такое любовь?».

За прошедший год россияне активно интересовались, как признаться в любви, что такое платоническая любовь, какая бывает любовь, что значит настоящая любовь, что такое флюиды любви. Многие задаются вопросом, как найти любовь, как ее вернуть и что делать, если чувство безответное.

При этом в запросах фильмы про любовь оказались популярнее, чем песни, стихи, цитаты и картинки на эту тему. Наиболее сентиментальными российскими регионами оказались Алтай, Мордовия, Крым, Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Там любят поплакать над мелодрамами.

Чаще всего с любовной лирикой ассоциируются поэты Сергей Есенин, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Александр Пушкин, Федор Тютчев.

Вместе с вопросами про любовь спрашивают и о том, как же разлюбить. В интернете ответы на эти вопросы ищут в три раза больше женщин, чем мужчин. Вот как выглядит топ-5 запросов на эту тему:

— как разлюбить мужчину;

— как разлюбить человека, который тебя не любит;

— как разлюбить женщину;

— как разлюбить бывшего мужа;

— как разлюбить женатого.

Ранее стало известно, чего ждут женщины на 14 февраля. Больше всего они хотят получить в подарок цветы или украшение.