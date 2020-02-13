Поклонская призвала Милонова не лишать детей праздника

Виталий Милонов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением запретить празднование в школах Дня святого Валентина. Депутат назвал праздник «потенциально опасным для гармоничного развития подрастающего поколения».

Поклонская отреагировала на эту инициативу в своем telegram-канале. По ее словам, праздник важен для подростков, так как дает повод признаться объекту обожания в своих чувствах.

«Для мальчишек и девчонок 14 февраля не несет какой-то мистической и потусторонней силы — не нужно искать чертиков в каждой табакерке», — подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что День святого Валентина — не церковный, а светский праздник, а запреты могут оттолкнуть детей от религии.

«А теперь представьте, как для детей выглядят депутаты-запретители. Гости из Средневековья, которые размахивают факелом перед ними: „Фигушки вам, а не праздник!“ Да отстаньте вы от ребят!» — призвала Поклонская.