    13 февраля 2020, 01:25

    Поклонская призвала Милонова не лишать детей праздника

    Ирина Нагайникова

    Депутат Государственной думы Наталья Поклонская ответила на инициативу своего коллеги Виталия Милонова о запрете Дня святого Валентина в школах. Об этом сообщил «Царьград».
    Поклонская призвала Милонова не лишать детей праздника

    Виталий Милонов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением запретить празднование в школах Дня святого Валентина. Депутат назвал праздник «потенциально опасным для гармоничного развития подрастающего поколения».

    Поклонская отреагировала на эту инициативу в своем telegram-канале. По ее словам, праздник важен для подростков, так как дает повод признаться объекту обожания в своих чувствах.

    «Для мальчишек и девчонок 14 февраля не несет какой-то мистической и потусторонней силы — не нужно искать чертиков в каждой табакерке», — подчеркнула парламентарий.

    Она отметила, что День святого Валентина — не церковный, а светский праздник, а запреты могут оттолкнуть детей от религии.

    «А теперь представьте, как для детей выглядят депутаты-запретители. Гости из Средневековья, которые размахивают факелом перед ними: „Фигушки вам, а не праздник!“ Да отстаньте вы от ребят!» — призвала Поклонская.