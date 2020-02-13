Названы самые ожидаемые женщинами подарки на День всех влюбленных

На День святого Валентина женщины ожидают получить цветы и украшения, а в салоны красоты ходят редко. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав продажи в феврале по всей России в 2019 году.

Подсчитано, что 14 февраля жители России покупают в пять раз больше цветов, чем в обычные дни. Букеты популярны, кроме того, за день до праздника и сразу после него. Причем стоимость обычно вырастает незначительно. Средний букет в России обойдется в 885 рублей. А вот жителям Москвы и Санкт-Петербурга придется сильнее раскошелиться: на 2035 и 1086 рублей соответственно, сообщило РИА «Новости».

Традиционно в плюсе и торговцы украшениями. В 2019-м продажи ювелирных изделий увеличились в 1,5 раза. Интересно, что больше всего драгоценностей в прошлом году россияне покупали не 14, а 15 февраля. Количество продаж выросло в 2,2 раза по сравнению с другими февральскими днями. Подарок в ювелирном магазине, в среднем, обойдется в 1733 рубля.

Но делать прически или менять свои образы на День всех влюбленных женщины почему-то не хотят. Эксперты заметили, что ни 13, ни 14 февраля 2019-го в салонах красоты не было ажиотажа.

Исследование проводила IT-компания «Эвотор». Они проанализировали продажи в течение всего февраля 2019 года, и на их основе сделали прогноз на 2020-й.

День всех влюбленных, или День святого Валентина отмечается 14 февраля. Праздник имеет католическое происхождение, но в последние десятилетия его отмечают и многие россияне.