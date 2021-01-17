Январь в Москве принес 133% от месячной нормы осадков

В субботу, 16 января, на столицу опустилось 12 миллиметров осадков — почти 30% месячной нормы. А с начала месяца выпало 133% от нормы, среднемесячная температура на 0,3 градуса ниже нормы.

«Этот месяц — холодный и очень снежный, влажный», — рассказал метеоролог.

Высота сугробов в Москве увеличилась до 40 сантиметров. Данная цифра на 16 сантиметров выше нормы второй декады января и соответствует многолетним показателям максимума высоты снежного покрова. К тому же это пиковый показатель для начала марта.

Минувшая ночь в Москве оказалась самой морозной в нынешнем сезоне. Столбики термометров опустились до −21,2 градуса на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 09:00.

«Минувшая ночь, а вернее предутренние часы, в Москве стали самыми морозными в текущем сезоне. Впервые в мегаполисе ударили 20-градусные морозы», — отметил Тишковец.

Такой температурный фон на восемь-девять градусов ниже положенного по климату.

На Крещение, в ночь на 19 января, в московском регионе ожидаются морозы до −21 градуса, местами может доходить даже до −28. Непогода в столице и Подмосковье бушует и сейчас. За прошедшие два дня выпало почти 14 сантиметров снега, отменялись авиарейсы, температуру отопления повысили до максимума.