Россияне стали ремонтировать квартиры из-за самоизоляции. В среднем тратили более 260 тысяч рублей

Россияне потратили на преображение квартир в 2020 году в среднем 265 тысяч рублей. Обновить свое жилье в прошлом году решила каждая двенадцатая семья.

«Каждая двенадцатая российская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире. Чаще других жилье обновляли жители Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем по стране такие работы обошлись россиянам в 265 тысяч рублей», — следует из исследования дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», опубликованного в ТАСС.

Наиболее высокие средние показатели трат на ремонт были в Тюмени. Там не жалели денег на ремонт и средняя цена вышла 354 тысячи рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 327 тысячами рублей. Следом за ним Краснодар — и цифра 318 тысячи рублей, после него расположился Воронеж с 295 тысячами рублей, ремонт в столице обошелся москвичам в 292 тысячи рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году ремонт делали 11% семей, также часто обновляли жилье в Ярославле, Иванове, Череповце, Мурманске, Туле, Набережных Челнах — по 9% семей.

В 34,3% случаев россияне отвечали, что красили или оклеивали стены, в 13% — ремонтировали ванные комнаты, в 8,4% — устанавливали пластиковые окна, в 7,1% — обновляли кухню, в 5,7% — делали ремонт потолка, в 5,6% — занимались перепланировкой квартиры и в 5,2% — заменяли входные двери.

Большая часть россиян, примерно 84,4%, задумалась о ремонте из-за перевода на удаленную работу и повышения требований к качеству собственного жилья. Следующей в вопросах мотивации была покупка новой квартиры, это было актуально для 7,8% опрошенных. На последнем месте 3,5% респондентов, которые решили сделать ремонт не по своей воле, а из-за произошедшей аварии вроде прорыва коммуникаций или затопления из квартиры.

Исследователи пришли к выводу, что более половины россиян копят деньги на ремонт, 29% сами могут оплатить такие траты из текущих доходов или запасов, 13% в случае ремонта берут кредит или занимают у родственников и знакомых.