В МИД анонсировали развитие темы вмешательства США в дела России
Она добавила, что если Вашингтон выбирает тактику постоянного вмешательства в российские внутренние дела, то Москва будет, «наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них». По мнению представителя МИД, факты вмешательства «не надо особо даже искать, они на поверхности». Мария Захарова заявила об этом в эфире Первого канала, ее слова привел RT.
«Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», — высказалась Захарова, не став раскрывать деталей.
Дипломат сослалась на то, что Россия, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать самостоятельно свои внутренние дела.
Захарова в эфире телеканала «Россия 1» отметила глубочайший кризис идеологии в странах Запада, который угрожает безопасности и независимости многих стран мира.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что российская сторона рассчитывает на скорое взаимодействие между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. 26 января был осуществлен первый телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.