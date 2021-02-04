В МИД анонсировали развитие темы вмешательства США в дела России

Тема постоянного вмешательства Соединенных Штатов Америки во внутренние дела России сегодня может получить должное развитие на официальном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что если Вашингтон выбирает тактику постоянного вмешательства в российские внутренние дела, то Москва будет, «наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них». По мнению представителя МИД, факты вмешательства «не надо особо даже искать, они на поверхности». Мария Захарова заявила об этом в эфире Первого канала, ее слова привел RT.

«Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», — высказалась Захарова, не став раскрывать деталей.

Дипломат сослалась на то, что Россия, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать самостоятельно свои внутренние дела.

Захарова в эфире телеканала «Россия 1» отметила глубочайший кризис идеологии в странах Запада, который угрожает безопасности и независимости многих стран мира.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что российская сторона рассчитывает на скорое взаимодействие между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. 26 января был осуществлен первый телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.