Россияне стали дольше гасить просроченные долги из-за пандемии

В России за год пандемии срок погашения проблемных кредитов увеличился на три месяца. В среднем должнику нужно 15 месяцев, чтобы расплатиться с долгами перед банками.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), средняя сумма долгов выросла на треть. Об этом сообщил РБК.

«Пандемия выступила неким катализатором, который ускорил негативные процессы там, где платежная нагрузка превышает максимально допустимое значение», — заявил изданию президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

За 2020 год средняя просроченная сумма увеличилась на 29,3% — до 128 тысяч рублей, а за первые три месяца этого года еще на 7% и достигла 137 тысяч рублей. В ассоциации подчеркнули, что эти показатели стали максимальными за последние четыре года.

К марту ситуация с просрочками в России выровнялась и вернулась к среднегодовым значениям, однако, по мнению гендиректора коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федора Вахата, говорить о стабилизации пока рано. Несмотря на то, что экономика, по его мнению, начала восстанавливаться после пандемии, безработица все еще на высоком уровне.