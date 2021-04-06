Россиянам назвали способы выбраться из долговой ямы

Проблему с долгами по кредитам можно решить тремя способами. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала в интервью радио Sputnik как выбраться из «долговой ямы».

Если человек понимает, что полгода или год он не сможет выплатить долги банку, то следует задуматься о процедуре банкротства.

Однако у этого способа есть свои минусы. Как рассказала Наталья Смирнова, после банкротства человек в течение пяти лет не сможет брать кредиты, заниматься бизнесом и забыть о повышении до руководящих должностей. Эксперт считает, что к этому способу нужно прибегать в крайнем случае.

«Такой вариант — это „черная метка“, им можно воспользоваться, если другого выхода нет. Если же ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6–12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах», — посоветовала Наталья Смирнова.

Третий вариант поможет предотвратить ситуацию с невозможностью выплачивать кредит. Клиент банка может рефинансировать кредит и уменьшить ежемесячный платеж

«Если кредит напрягает, но пока не ожидается каких-то серьезных моментов, чтобы по нему допустить просрочку, а просто хочется из этой кабалы выбраться, тогда можно перекредитоваться под меньший процент», — порекомендовала независимый финансовый советник.

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