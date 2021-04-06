facebook_pixel
    06 апреля 2021, 06:28

    Россиянам назвали способы выбраться из долговой ямы

    Екатерина Шамина

    Проблему с долгами по кредитам можно решить тремя способами. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала в интервью радио Sputnik как выбраться из «долговой ямы».

    Россиянам назвали способы выбраться из долговой ямы

    Если человек понимает, что полгода или год он не сможет выплатить долги банку, то следует задуматься о процедуре банкротства.

    Однако у этого способа есть свои минусы. Как рассказала Наталья Смирнова, после банкротства человек в течение пяти лет не сможет брать кредиты, заниматься бизнесом и забыть о повышении до руководящих должностей. Эксперт считает, что к этому способу нужно прибегать в крайнем случае.

    «Такой вариант — это „черная метка“, им можно воспользоваться, если другого выхода нет. Если же ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6–12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах», — посоветовала Наталья Смирнова.

    Третий вариант поможет предотвратить ситуацию с невозможностью выплачивать кредит. Клиент банка может рефинансировать кредит и уменьшить ежемесячный платеж

    «Если кредит напрягает, но пока не ожидается каких-то серьезных моментов, чтобы по нему допустить просрочку, а просто хочется из этой кабалы выбраться, тогда можно перекредитоваться под меньший процент», — порекомендовала независимый финансовый советник.

    Ранее Банк России впервые с 2018 года поднял ключевую ставку. Регулятор увеличил ее размер с 4,25 до 4,5%.