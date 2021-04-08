Банкротов среди россиян стало на 81,5% больше

За первый квартал 2021 года в России почти вдвое увеличилось число граждан, признанных банкротами. Их стало 40,57 тысячи человек, что на 81,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Данные по обанкротившимся россиянам предоставил «Федресурс», сообщил ТАСС. В статистику включили индивидуальных предпринимателей.

«В январе — марте 2020 года рост был 68% к такому же периоду 2019 года», — отмечено в материалах реестра.

Процедуру запустили в октябре 2015 года. С этого момента по март 2021-го банкротами признали 322,8 тысячи человек.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин назвал расширение потребительского банкротства, инициированное самими должниками, естественным процессом. Он характерен для условий, «когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру».

Он предположил, что выданных кредитов у населения в «штучном» выражении существенно больше, чем у компаний. Клиентов хватает как на льготную ипотеку, так и на реструктуризацию долгов и банкротство.