Ученый Кирпичников предсказал сроки пика коронавируса в России

По мнению Кирпичникова, последняя декада апреля перед майскими праздниками станет пиком коронавируса. В этот период врачи будут фиксировать наибольший прирост заболевших и погибших в стране.

«А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать. В первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает Правительство», — добавил академик.

Он уточнил, что руководство России предпринимает все возможные меры, чтобы удержать массовое распространение вируса.

«Поскольку у нас до сих пор нет вакцины, нет лекарств, с помощью можно которых было бы вылечить больных, мы проводим организационно-санитарные меры, используем медицинские практики, накопленные в мире, поддерживаем иммунный статус пациентов, которые заболели. Сейчас это самое главное, что мы делаем и предпринимаем», — заметил Кирпичников.

По его словам, в ситуации с коронавирусом нельзя следовать по «мягкому» сценарию.

«Опыт Китая может показаться жестким, но на самом деле он самый оптимальный. Все, кто шел по более мягкому варианту, в итоге не так успешно справились с проблемой», — уточнил эксперт.