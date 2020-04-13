Людям на самоизоляции привиделась «летающая» мусорка. Этой иллюзии дали простое объяснение

«На случай, если вас смутило фото так же, как и меня. Это не тень, а лужа», — написал пользователь Said_It_in_Reddit.

Кто-то написал, что если вам кажется, что эта мусорка летит, значит, у вас «домашняя болезнь» из-за долгого пребывания в помещении в связи с пандемией. Были предположения, что коронавирус нарушил законы гравитации. Некоторые «летающий» мусорный бак приписали проделкам волшебницы Гермионы Грейнджер. По одной из версий, бак приподнял над тротуаром джедай из «Звездных войн» при помощи Силы.

Чтобы окончательно убедиться, что бак стоит на земле, можно закрыть лужу на фото пальцем.

Миллионы людей после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о пандемии сейчас живут в режиме самоизоляции. Всего 2019-nCoV заразились более 1,8 миллиона человек. От болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус из Китая, умерли 114 тысяч инфицированных.