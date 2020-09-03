Россияне потеряли интерес к фитнес-залам за время пандемии

Во время пандемии коронавируса спортзалы несколько месяцев были закрыты. Россияне стали поддерживать форму дома, поэтому вырос спрос на необходимый для этого инвентарь. Открытие фитнес-клубов ситуацию сильно не изменило, так как в августе они заработали на 30% меньше в сравнении с 2019 годом.

После отмены ограничений не смогли возобновить работу 37% несетевых фитнес-клубов, пишет РБК со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор». Из-за простоя появились финансовые трудности, с которыми смогли справиться не все владельцы спортзалов.

Кроме того, за время пандемии упал и сам спрос на фитнес-залы среди россиян. По итогам августа спортивные центры заработали на 30% меньше, чем в 2019 году. Эксперты отметили, что причины связаны с переходом на удаленную работу, переездом за город и опасением подхватить инфекцию.

Сейчас в Москве остается закрытым 31% несетевых спортзалов, а в Петербурге — 45%. Их выручка снизилась на 39 и 33% соответственно. При этом в Омской области и Татарстане фитнес-центры смогли заработать больше, чем в августе прошлого года.

Специалисты компании выяснили, что спрос на спортивные товары только растет. Многие стали предпочитать заниматься фитнесом дома. В августе выручка магазинов спортивных товаров выросла на 24% по сравнению с 2019 годом. Спортивное питание стали покупать чаще на 14%.