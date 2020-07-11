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    11 июля 2020, 13:59

    Специалисты составили список занятий, от которых стоит отказаться на время пандемии

    Анатолий Минкин, Дария Сенникова

    Российские регионы снимают ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Однако новые случаи заражения выявляют каждый день, хоть и намного меньше, чем в начале пандемии. Радоваться возвращению к обычной жизни можно, но делать это надо сдержанно. Специалисты рекомендуют пока отказаться от ряда занятий, где риск заражения очень высок.
    Специалисты составили список занятий, от которых стоит отказаться на время пандемии

    Закрытые залы ресторанов, кафе и баров лучше обходить стороной. Особенно если помещение не проветривается. Но и вентиляция не станет спасением. При постоянной циркуляции воздуха шанс заразиться коронавирусом велик. Лучше отдать предпочтение верандам. На свежем воздухе риски намного ниже. Главное, не забывать о том, что по новым правилам столики должны находиться на расстоянии друг от друга.

    Опасным остается и общественный транспорт. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что каждый должен понимать, что заразиться можно от другого человека.

    «Что касается общественного транспорта. Люди находятся близко друг к другу. Очень вероятно, что там может оказаться человек, который распространяет инфекцию. Известен случай в Китае. На маршруте был один человек, который заразил восьмерых из 20 пассажиров», — рассказал специалист. Чтобы обезопасить себя в метро, электричке или трамвае, лучше выбирать вагон с кондиционером.

    «Магазины и аптеки у дома, если там очереди, тоже лучше не посещать. Они на третьем месте в пятерке самых опасных мест с точки зрения заражения. Ситуация усугубляется тем, что многие расслабились и перестали носить хотя бы маски», — отметил Виталий Зверев.

    Он напомнил, что коронавирусная инфекция может протекать в очень тяжелой форме, поэтому нужно носить маски, даже если это только рекомендация.

    Опасность заражения высока в караоке-барах и кальянных. Посетители поют в один микрофон, в кальянах хоть и используют одноразовые насадки для мундштуков, но обычно их берут незащищенными руками, а в компании еще и передают друг другу. Этого тоже стоит избегать.

    За время самоизоляции многие соскучились по физическим нагрузкам. Но раздевалки в фитнес-клубах и бассейнах могут стать настоящими рассадниками новой инфекции. Особенно если они очень маленькие и душные. Забрасывать спорт ни в коем случае не нужно. Заниматься им можно дома или на свежем воздухе. Это безопаснее и полезнее. Тем более что повышенная масса тела — один из факторов риска при заражении коронавирусной инфекцией.

    Медики и ученые сошлись во мнении, что лучше всего для профилактики гулять на свежем воздухе. Главное, не забывать о социальной дистанции. Если зараженный чихнет на расстоянии, то вирус до вас не долетит и просто осядет на землю. Но даже если человек не кашляет и не чихает, то дистанцию лучше держать — заразным может быть и человек без симптомов.

    За минувшие сутки в России выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Почти треть зараженных не имела никаких симптомов. Самый большой прирост зафиксировали в Москве (678 новых случаев), Санкт-Петербурге (286 случаев), Свердловской области (280 случаев) и Ханты-Мансийском автономном округе (268 случаев).