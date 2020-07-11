Специалисты составили список занятий, от которых стоит отказаться на время пандемии

Российские регионы снимают ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Однако новые случаи заражения выявляют каждый день, хоть и намного меньше, чем в начале пандемии. Радоваться возвращению к обычной жизни можно, но делать это надо сдержанно. Специалисты рекомендуют пока отказаться от ряда занятий, где риск заражения очень высок.

Закрытые залы ресторанов, кафе и баров лучше обходить стороной. Особенно если помещение не проветривается. Но и вентиляция не станет спасением. При постоянной циркуляции воздуха шанс заразиться коронавирусом велик. Лучше отдать предпочтение верандам. На свежем воздухе риски намного ниже. Главное, не забывать о том, что по новым правилам столики должны находиться на расстоянии друг от друга.

Опасным остается и общественный транспорт. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что каждый должен понимать, что заразиться можно от другого человека.

«Что касается общественного транспорта. Люди находятся близко друг к другу. Очень вероятно, что там может оказаться человек, который распространяет инфекцию. Известен случай в Китае. На маршруте был один человек, который заразил восьмерых из 20 пассажиров», — рассказал специалист. Чтобы обезопасить себя в метро, электричке или трамвае, лучше выбирать вагон с кондиционером.

«Магазины и аптеки у дома, если там очереди, тоже лучше не посещать. Они на третьем месте в пятерке самых опасных мест с точки зрения заражения. Ситуация усугубляется тем, что многие расслабились и перестали носить хотя бы маски», — отметил Виталий Зверев.

Он напомнил, что коронавирусная инфекция может протекать в очень тяжелой форме, поэтому нужно носить маски, даже если это только рекомендация.

Опасность заражения высока в караоке-барах и кальянных. Посетители поют в один микрофон, в кальянах хоть и используют одноразовые насадки для мундштуков, но обычно их берут незащищенными руками, а в компании еще и передают друг другу. Этого тоже стоит избегать.

За время самоизоляции многие соскучились по физическим нагрузкам. Но раздевалки в фитнес-клубах и бассейнах могут стать настоящими рассадниками новой инфекции. Особенно если они очень маленькие и душные. Забрасывать спорт ни в коем случае не нужно. Заниматься им можно дома или на свежем воздухе. Это безопаснее и полезнее. Тем более что повышенная масса тела — один из факторов риска при заражении коронавирусной инфекцией.

Медики и ученые сошлись во мнении, что лучше всего для профилактики гулять на свежем воздухе. Главное, не забывать о социальной дистанции. Если зараженный чихнет на расстоянии, то вирус до вас не долетит и просто осядет на землю. Но даже если человек не кашляет и не чихает, то дистанцию лучше держать — заразным может быть и человек без симптомов.

За минувшие сутки в России выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Почти треть зараженных не имела никаких симптомов. Самый большой прирост зафиксировали в Москве (678 новых случаев), Санкт-Петербурге (286 случаев), Свердловской области (280 случаев) и Ханты-Мансийском автономном округе (268 случаев).