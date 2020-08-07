Названы самые дорогие и самые бюджетные виды спорта

Эксперты сделали выводы на основе данных сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 30 июля 2019 года по 29 июля 2020-го.

Самым бюджетным видом спорта оказалась скандинавская ходьба. Основной атрибут для занятий — специальные палки, средняя стоимость которых составляет 1241 рубль. Чуть больше денег россиянам придется выложить за занятие йогой. Средняя стоимость ковриков — 1864 рубля. По данным сервиса, они пользовались наибольшей популярностью во время режима самоизоляции.

Кроме того, недорого обойдется увлечение баскетболом. Для него нужно купить мяч за две тысячи рублей. В то же время для игры в футбол придется выделить в среднем шесть тысяч рублей. Интернет-пользователи покупают футбольные мячи за 1975 рублей, а специальные бутсы — за 4033 рубля.

Эксперты назвали мифом заявление, что бег — самый бюджетный вид спорта. Для снижения уровня травматичности, необходимо надевать беговые кроссовки. Чаще всего россияне выбирают этот вид обуви по цене в среднем за 5175 рублей.

Согласно результатам исследования, самые дорогие виды спорта — беговые лыжи, велоспорт и сноубординг. В минимальный набор для занятий входят сами беговые лыжи, палки и специальные ботинки. В среднем на это придется потратить 14 тысяч рублей. Чуть дороже выйдут занятия велоспортом, в среднем они обходятся в 18368 рублей. Самым затратный вид спорта — сноубординг. В набор для занятий входят сноуборд, ботинки и крепления — все это в среднем за 39 тысяч рублей.