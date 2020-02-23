Россияне понаберут кредиты из-за подарков к 23 Февраля

Россияне понаберут кредиты на подарки к 23 Февраля. Особенно популярны «праздничные» микрозаймы в крупных городах. Речь идет о суммах около 10-11 тысяч рублей.

«Средняя сумма займа к 23 февраля будет на уровне 10-11 тысяч рублей. Наибольшая доля займов именно на эту цель приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Татарстан», — цитирует РИА «Новости» результаты исследования финансового маркетплейса «Юником 24».

Доля микрокредитов прошедшие три года находилась на уровне в 2%. Но в 2020-м это значение увеличилось до 12% Как выяснили специалисты, заемщики не планируют тратить всю сумму только на подарки. Более 70% граждан хотят отдать за презенты только 30-50% микрозайма.

«Среди подарков лидируют строительные материалы, техника, спортивные товары, алкоголь, парфюмерия. Часть клиентов делают свой выбор в пользу впечатлений, покупая билеты на спортивные мероприятия, туристические путевки», — отмечается в исследовании.

Опрос показал, что 80% россиянок хотят порадовать на 23 Февраля своих молодых людей. Еще 8% преподнесут презент своему сыну, по 5% — отцу и внуку. Не забыли девушки и про любовников, которых собираются поздравить 2% женщин.

Если вы так и не смогли определиться или не успели подумать над подарком, то в материале «360» можно найти пять идей, как провести этот праздник.