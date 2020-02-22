Шеф-повар посоветовал девушкам, что приготовить на 23 февраля

По его словам настоящая мужская кухня — сытная и вкусная. Поэтому 23 февраля лучше позволить себе более калорийную пищу, причем можно начать с самого завтрака.

Лучше всего для мужчины подойдет не овсянка, но разнообразные аппетитные сэндвичи от крок-мадам до классических «клабов» и вкусная яичница с разными начинками наподобие испанской тортильи.

По словам повара, на обед для мужчины нет ничего лучше хорошо приготовленного стейка. Из мясного можно также выбрать шашлык. Если хочется что-нибудь более затейливого, то можно выбрать шедевры из европейской кухни, например равиоли, но не обычные, а с сырным соусом.

На десерт Калер посоветовал включить блюда с алкогольной основой, по типу ромовой бабы или коньячных бисквитов «Пьяная вишня». «Все, что будет сытно, порадует мужчин, а некоторые будут рады даже пивным тортикам. Это просто банки пива, украшенные лентами и оформленные в виде торта», — отметил шеф-повар.

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