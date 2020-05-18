Россияне подали заявления на коронавирусные выплаты для 10 млн детей
«За шесть дней граждане Российской Федерации подали через Единый портал госуслуг более семи миллионов заявлений по оформлению единовременной выплаты для 10 миллионов детей в возрасте от трех до 16 лет. Услуга была выведена на отдельную страницу posobie16.gosuslugi.ru 12 мая 2020 года», — сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.
В ведомстве рассказали, что в пиковые моменты на портале подавали более трех тысяч заявок в минуту. В среднем же каждые 60 секунд оформляется полторы тысячи заявлений.
В Минкомсвязи напомнили, что выплаты в 10 тысяч рублей рассчитаны на детей от трех до 16 лет, имеющих российское гражданство. Родители смогут получить эти средства, если к 1 июля их ребенку будет 16 лет или меньше.
Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года. Переводить деньги начнут с 1 июня.
В Московской области для жителей открыли горячую линию: 8 (800) 550-50-30. Специалисты ответят на все вопросы, связанные с социальными выплатами.