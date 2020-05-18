Россияне подали заявления на коронавирусные выплаты для 10 млн детей

Родители подали заявки на получение 10 тысяч рублей для 10 миллионов детей. В Минкомсвязи рассказали, что эта услуга стала самой популярной на портале госуслуг с момента его запуска.

«За шесть дней граждане Российской Федерации подали через Единый портал госуслуг более семи миллионов заявлений по оформлению единовременной выплаты для 10 миллионов детей в возрасте от трех до 16 лет. Услуга была выведена на отдельную страницу posobie16.gosuslugi.ru 12 мая 2020 года», — сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

В ведомстве рассказали, что в пиковые моменты на портале подавали более трех тысяч заявок в минуту. В среднем же каждые 60 секунд оформляется полторы тысячи заявлений.

В Минкомсвязи напомнили, что выплаты в 10 тысяч рублей рассчитаны на детей от трех до 16 лет, имеющих российское гражданство. Родители смогут получить эти средства, если к 1 июля их ребенку будет 16 лет или меньше.

Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года. Переводить деньги начнут с 1 июня.

В Московской области для жителей открыли горячую линию: 8 (800) 550-50-30. Специалисты ответят на все вопросы, связанные с социальными выплатами.