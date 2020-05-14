Россияне осудили появление портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Неизвестные разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии Гиммлера и Гитлера. Специалисты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, что 83% россиян осуждают этот неуместный поступок.

«Абсолютное большинство наших соотечественников (83%) отнеслось к данному происшествию с осуждением. Считают, что это оскорбление памяти и подвигов советских солдат, 40% россиян (39% среди тех, кто был проинформирован о случившемся)», — приводит ТАСС исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Еще 28% отвечавших заявили, что инцидент можно назвать провокацией. 22% респондентов сравнили его с проявлением кощунства, а 16% назвали насмешкой над ветеранами. Также опрос показал, что каждый десятый житель считает появление портретов нацистов вандализмом, 9% уверены, что таким образом пытались обесценить смысл мероприятия. Неудачным розыгрышем инцидент назвали 7% россиян.

«Среди наказаний, которые должны понести организаторы и участники этой провокации, респонденты называли чаще всего лишение российского гражданства (29%), уголовное наказание (26%), а также — штраф (23%), ограничение доступа в интернет человеку, который выкладывал эти фотографии (22%)», — сказано в материалах.

Кроме того, специалисты спросили, кто мог стоять за размещением фотографий нацистов. 20% ответили, что это могут быть сторонники идей нацизма и фашизма. Столько же людей отметили, что речь идет о провокаторов из-за границы. Про политические силы и спецслужбы вспомнили 11% респондентов, а 10% считают, что это были российские провокаторы.

В этом году шествие «Бессмертного полка» перенесли в онлайн-режим из-за коронавируса. Все желающие могли загрузить фотографии героев войны на сайте. Кто-то из пользователей опубликовал портреты Гиммлера и Гитлера. СК возбудил уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма». Теперь правоохранители ищут тех, кто это сделал.