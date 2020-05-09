Белый дом промолчал о вкладе СССР в победе над нацизмом. Он назвал победителями лишь США и Британию

Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию. В видеоролике, который появился в его официальном Instagram, нет ни слова про заслуги СССР в разгроме нацистской Германии.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом. Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и бывает», — сказано в описании к ролику.

Ранее Пентагон продемонстрировал презентацию и викторину, в которых также замалчивалась роли СССР в победе над фашистской Германией во время Второй мировой войны. Упоминание Советского Союза прозвучало всего один раз — якобы конфликт начался именно с нападения СССР и Германии на Польшу.

О вкладе, который советская армия внесла в победу над фашизмом, не сказано ничего. Вместо этого в презентации изложена краткая история роли США в войне, которая проходила на территории Европы — начиная с высадки в Нормандии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что публикация Пентагона чудовищна по своей лживости и лицемерию. Она подчеркнула, что даже в такой праздник США пытается исказить историю в угоду своих политических целей.