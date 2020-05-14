Уголовные дела возбудили из-за портретов Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка»

Шутникам, которые разместили в рамках онлайн-проекта «Бессмертный полк» фото нацистов, придется несладко. Против них возбудили дела по статье УК РФ «Реабилитация нацизма». За это полагается срок.

До Дня Победы неизвестные разместили в открытом доступе в рамках проекта «Бессмертный полк» фото Гиммлера и Гитлера в анкетах ветеранов Великой Отечественной войны. Первого назвали полковником Алексеевым, а второго подписали как Гитле Адоль Алоисо.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ.

По двум этим фактам СК возбудил уголовные дела по части первой статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Максимальное наказание за такое преступление — три года лишения свободы.

Сейчас следователи ищут тех, кто это сделал. Следствие проверит и другие попытки разместить недостоверную информацию в рамках проекта «Бессмертный полк», который в этом году прошел в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.