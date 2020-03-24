    24 марта 2020, 13:54

    Россияне назвали самую важную поправку к Конституции

    Эля Данилюк

    ВЦИОМ узнал, какие поправки к конституции — самые значимые для граждан России. В топ вошли контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, а также гарантия социальных выплат.

    На первом месте в рейтинге поправок к Конституции — обеспечение государством доступности и качества медобслуживания. За нее проголосовали 95% всех опрошенных ВЦИОМ.

    Второе место занимает поправка о детях, которые признаются приоритетным направлением политики. За этот пункт проголосовали 93%.

    Одинаково важны для россиян поправки о защите и сохранении уникального природного многообразия страны, гарантии адресной соцподдержки, а также вопрос об обязательной ежегодной индексации пенсий. За эти поправки отдали свои голоса 92% респондентов.

    Только 61% опрошенных россиян считают важной поправкой снятие ограничений на количество президентских сроков.

    Трансляцию заседания Госдумы, на котором депутаты обсуждали снятие ограничений президентских сроков вел «360». Президент России Владимир Путин согласился с этой поправкой.