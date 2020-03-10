Семейные ценности станут частью Конституции, а дети — важнейшим приоритетом государственной политики России. Президент Владимир Путин предложил создать все условия подрастающему поколению, чтобы оно могло развиваться во всех областях. Власти посчитали, что важно привить детям чувство патриотизма и ответственности перед обществом. Для этого поправку о детях в Конституции скорректировали для второго чтения, которое пройдет 10 марта.

Во вторник пройдет второе чтение законопроекта об изменении Конституции России. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесет ряд поправок в документ, в том числе в положения о детях, которых Владимир Путин предложил сделать «важнейшим достоянием России».

Председатель комитета Павел Крашенинников заявил, что эта формулировка была не самой удачной, потому что вызывала непонятные сравнения и «конспирологические умозаключения». Потом появилась идея считать детей «важнейшей ценностью государства», но и это предложение не оценили.

В конце концов парламентарии пришли к выводу, что наилучшая формулировка такова: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

Приоритет политики

Будущее любой страны — это дети, которые станут ее гражданами, когда подрастут. Основная задача государства — создать условия, чтобы они могли учиться, развиваться, быть здоровыми. Власти обязаны создать условия для духовного, интеллектуального и физического развития детей, а также воспитания патриотизма, ответственности перед обществом и уважения к старшему поколению.

В тексте поправок, внесенных 10 марта в Госдуму, подчеркивается, что «государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Часть экспертов заявила, что такие формулировки могут привести к применению норм ювенальной системы, какая принята в западных странах, где детей изымают из семей. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ничего подобного документ не предполагает.

«67-я статья, четвертый пункт. Нужно внимательно прочесть фразу. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанность родителей и в отношении детей… Каких детей? Оставшихся без попечения. Тут все исчерпывающе объяснено, нужно просто спокойно прочитать», — подчеркнул представитель Кремля.

Брак и семья

В поправки в Конституцию также включены положения о браке и семье. Понятий родитель №1 и родитель №2 в России точно не появится. Останутся папа и мама. Об этом заявил Владимир Путин на заседании рабочей группы о подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. На заседании в тот день обсуждался вопрос о закреплении в главном законе страны понятия «традиционная семья». Депутат Ольга Баталина пояснила, что в комиссию пришло очень много поправок, где авторы просят вписать в Конституцию, что семья — это союз мужчины и женщины.

Владимир Путин с такой формулировкой не согласился. «А если это неполная семья? Что тогда? Давайте, нам надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», — сказал президент. Он отметил, что идея верная, но формулировку надо изменить.

В последний день внесения предложений в законопроект об изменениях в Конституцию Владимир Путин предложил дополнительные поправки. Среди них было признание брака союзом мужчины и женщины.

Новая поправка не предполагает того, что власти будут вмешиваться во внутренние дела семьи. В случае смерти близкого человека каждый может рассчитывать на помощь со стороны государства. Поддержку получат все вне зависимости от того, полная это семья или нет. И, самое главное, новая норма позволит сохранить традиционные ценности. Россия станет местом, которое не сможет изменить пропаганда сомнительных веяний, ставших популярными в обществах западных стран.