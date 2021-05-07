Россияне назвали профессии с самыми несправедливо низкими зарплатами

Россияне считают, что преподаватели, учителя и ученые достойны более высокой зарплаты. Это показал опрос от сервиса по поиску персонала «Работа.ру». За увеличение зарплат чиновникам проголосовали всего 1% респондентов.

Большинство россиян заявили, что преподаватели должны получать не менее 120 тысяч рублей в месяц, согласно результатам исследования, которые оказались в распоряжении РБК. В том, что учителя получают незаслуженно маленькую зарплату, уверены около 64% опрошенных.

Оплата труда врачей должна быть не менее 122 тысяч рублей в месяц, отметили 58% респондентов. За повышение зарплат ученым проголосовали 36% жителей. По мнению проголосовавших россиян, их средняя зарплата должна равняться 130 тысячам рублей.

Спасатели и пожарные, считают 33% участников опроса, должны получать не менее 126 тысяч рублей. В рейтинге профессий с несправедливо маленькой зарплатой высокие позиции также заняли шахтеры, инженеры, разнорабочие.

Менее 20% россиян заявили, что зарплату должны повысить продавцам, грузчикам, слесарям, водителям, электрикам и строителям. Еще 6% считают, что больше должны получать механики. Лишь 1% опрошенных россиян уверен, что повышения зарплаты достойны чиновники.