Названы вакансии в сфере производства с самой высокой зарплатой

Аналитики исследовали список вакансий и нашли самые высокооплачиваемые в сфере производства. Об этом сообщил RT со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Самую высокую зарплату предлагают начальнику производства в Санкт-Петербурге — до 200 тысяч рублей. До 175 тысяч рублей в месяц может получить начальник участка в строительной компании в Омске. Технологу на производстве товаров для творчества готовы платить до 150 тысяч рублей.

В Екатеринбурге токарь-расточник может заработать в месяц до 140 тысяч рублей. Здесь от кандидата требуется опыт работы более трех лет.

Инженеру-проектировщику систем электроснабжения в Москве готовы платить ежемесячно от 130 тысяч рублей. На такой же доход может рассчитывать электрогазосварщик в Амурской области.

Директору завода в Адыгее предлагают зарплату от 120 тысяч рублей. В Новосибирске столяря-мебельщика тоже ждет оклад в районе 120 тысяч рублей в месяц.

Накануне появилась подборка профессий, которые достаточно быстро осваиваются с помощью онлайн-курсов или по самоучителю. Туда вошли IT-специалисты, ассистенты проджект-менеджеров, копирайтеры и веб-дизайнеры.