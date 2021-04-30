Российская биатлонистка расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей

Биатлонистка Маргарита Васильева не смогла сдержать слез, узнав размер своей зарплаты. Спортсменка получила 10 тысяч рублей и рассказала о такой сумме подписчикам.

«Когда узнала, что твоя зарплата составляет 10 тысяч рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А может кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?» — написала Васильева в сторис в Instagram.

Девушка поделилась с пользователями видео, на котором расплакалась из-за зарплаты. Она пояснила, что 10 тысяч рублей получила за апрель. При этом спортсменка тренируется по 5,5 часа в день, преодолевая расстояния более 20 километров.

Источник фото: instagram.com/rita_vasileva24

Осенью 2019 года Васильеву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Девушка получила три «флажка», так как не предоставила информацию о своем местонахождении. Спортсменку отстранили от соревнований на 18 месяцев, но в марте дисквалификация закончилась.

Маргарита Васильева неоднократно становилась чемпионкой и призером чемпионата России. Она является мастером спорта и тренером.