Россияне назвали причины, по которым не хотят заводить детей

Большинство россиян не планируют рождение детей из-за нехватки денег. Среди причин, которые влияют на такое решение, также оказались дефицит жилья и одиночество. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование российского банка.

«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие „второй половинки“ (10% женщин и 14% мужчин)», — приводит агентство результаты опроса. Также жители России не хотят заводить детей из-за нехватки свободного времени и отсутствия родительского инстинкта.

29% мужчин и 26% женщин назвали себя бездетными. В московском регионе бездетных мужчин оказалось 26%, а женщин — 16%. По данным исследования, большинство респондентов имеют до двух детей. Около 40% опрошенных сообщили, что у них пока есть только один ребенок, у 33% женщин и 27% мужчин — двое детей, у 5% женщин и 4% мужчин — трое и более.

Опрос провели на прошлой неделе. В нем приняли участие около тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.