Отцам предложили давать отпуск после рождения ребенка

В Госдуме предложили предоставить мужчинам, у которых только что родился ребенок, пятидневный оплачиваемый отпуск. С идеей выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Предложение депутат направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщил RT. Автор законопроекта отметил, что в первые дни жизни ребенка его матери нужна поддержка и помощь со стороны мужа. Сейчас мужчины могут взять пятидневный отпуск, но он не оплачивается работодателем.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребенка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — указано в проекте документа.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие несколько лет Россия столкнется со снижением численности населения страны. В правительстве рассчитывают увеличить прирост населения благодаря стабилизации рождаемости и снижению уровня смертности. Привести страну к устойчивому росту численности населения власти планируют к 2030 году.