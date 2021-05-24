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    24 мая 2021, 10:09

    Стали известны регионы с лучшими демографическими показателями

    Екатерина Шамина

    Демографический рейтинг регионов возглавили Чечня, Тува, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. Москва заняла лишь 16-е место.

    Серьезные проблемы с демографией замечены в Псковской, Смоленской и Ленинградской областях, согласно данным исследования федерального проекта «Трезвая Россия», которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

    «Национальный демографический рейтинг субъектов РФ — 2021» составлялся по пяти критериям: «Рождаемость», «Прирост населения», «Число детей на одну женщину», «Искусственное прерывание беременности» и «Уровень социального комфорта для рождаемости».

    Эксперты отметили, что в регионах — лидерах рейтинга заботятся о получении жилья молодыми и многодетными семьями, а также об их здоровом образе жизни. Но в тех регионах, где высокий уровень алкоголизма, наркомании и табакокурения среди населения, высокая младенческая смертность, зарегистрирован низкий уровень рождаемости.

    Ранее патриарх Кирилл сообщил о варианте борьбы с плохой рождаемостью. Он предложил вместо абортов отдавать детей церкви.