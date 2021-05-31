Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Не менее 15-30 тысяч в месяц россиянам необходимо на достойное содержание ребенка. Такая сумма требуется 35% участников исследования банка «Открытие».

С ними не согласны около 33% респондентов. Они считают, что на одного ребенка в месяц нужно от 30 до 50 тысяч рублей.

«Каждый пятый россиянин полагает, что на достойное содержание ребенка требуется от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, а 8% респондентов назвали сумму свыше 100 тысяч рублей ежемесячно», — показало исследование, результаты которого оказались в распоряжении РИА «Новости».

Лишь 6% заявили, что им достаточно тратить на ребенка 15 тысяч рублей в месяц.

Банк «Открытие» проводил опрос 18 и 19 мая по репрезентативной выборке среди жителей городов, где население превышает 100 тысяч человек. В результате приняли участие тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее россияне назвали причины, по которым не хотят заводить детей. Большинство россиян назвали нехватку денег, недоступность жилья и одиночество. Также жители России не хотят заводить детей из-за нехватки свободного времени и отсутствия родительского инстинкта.