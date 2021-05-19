Каждый седьмой родитель отправит своего ребенка на подработку этим летом

Аналитики провели опрос и выяснили, что 15% опрошенных родителей решили отправить своих детей-подростков на подработку этим летом. Об этом написал ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

«По словам 15% респондентов, этим летом их дети будут подрабатывать. Судя по комментариям, в большинстве случаев родители рады, что их подросший сын или дочь проведет каникулы с пользой для кошелька и личного развития», — говорится в тексте.

Около 50% родителей заявили, что их дети не будут трудоустраиваться в этом году. Затруднились дать ответ на этот вопрос 35% опрошенных родителей подростков. Как правило, 14-17-летние школьники устраиваются на работу промоутерами, курьерами и официантами, иногда — помощниками вожатых или тренеров в летних лагерях и разнорабочими. Исследование проводилось на прошлой неделе. В нем приняли участие более одной тысячи родителей детей от 14 до 17 лет.

Недавний опрос показал, что молодых россиян в возрасте 18-22 лет больше всего привлекает работа в госслужбе — так ответили 15% респондентов. Второй по популярности стала профессия врача — 12%, юристами хотят работать всего 6%.