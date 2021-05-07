facebook_pixel
    07 мая 2021, 08:42

    Россияне начали тратить больше денег на фастфуд

    Александр Блинов

    Россияне начали больше тратить на фастфуд. В первом квартале расходы жителей страны на пищу быстрого приготовления увеличились почти на четверть, согласно исследованию банка «Русский стандарт». Об этом сообщил ТАСС.

    Россияне начали тратить больше денег на фастфуд

    По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, на фастфуд стали тратить на 24% больше. Средний чек за поход в кафе составил 628 рублей. Особенно много на фастфуд тратили в марте. Аналитики связывают это с ослаблением коронавирусных ограничений и потеплением с приходом весны. В марте на фастфуд начали тратить на 19% больше, чем в феврале.

    Фастфуд пользуется наибольшей популярностью в Москве. Средний чек в столице составил 861 рубль. Петербург на втором месте — со средним чеком в 805 рублей. Третье место заняла Казань (438 рублей). На четвертом — Уфа (342 рубля). Пятерку замыкает Тверь (337 рублей).

    Ранее врач предупредила, что частое употребление фастфуда детьми может затормозить развитие их скелета и вызвать проблемы с костями.

    Большинство россиян тратят на продукты от четверти до половины месячного бюджета.