Россияне начали тратить больше денег на фастфуд

Россияне начали больше тратить на фастфуд. В первом квартале расходы жителей страны на пищу быстрого приготовления увеличились почти на четверть, согласно исследованию банка «Русский стандарт». Об этом сообщил ТАСС.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, на фастфуд стали тратить на 24% больше. Средний чек за поход в кафе составил 628 рублей. Особенно много на фастфуд тратили в марте. Аналитики связывают это с ослаблением коронавирусных ограничений и потеплением с приходом весны. В марте на фастфуд начали тратить на 19% больше, чем в феврале.

Фастфуд пользуется наибольшей популярностью в Москве. Средний чек в столице составил 861 рубль. Петербург на втором месте — со средним чеком в 805 рублей. Третье место заняла Казань (438 рублей). На четвертом — Уфа (342 рубля). Пятерку замыкает Тверь (337 рублей).

Ранее врач предупредила, что частое употребление фастфуда детьми может затормозить развитие их скелета и вызвать проблемы с костями.

Большинство россиян тратят на продукты от четверти до половины месячного бюджета.