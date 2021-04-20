Врач рассказал, как фастфуд влияет на рост ребенка

Частое употребление фастфуда может вызывать проблемы с костями у детей и затормозить развитие их скелета. Об этом педиатр и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова сообщила сайту телеканала «Звезда».

Основная проблема, по мнению врача, заключается не в том, что жаренная еда содержит меньшее количество полезных витаминов, а в том, что такое питание блокирует поступление в организм иных полезных веществ. В том числе ребенок не получает нужное количество кальция.

«Ребенок должен получать кальций из сыра, творога и других молочных продуктов. Большинство питаются фастфудом. Ребенок набивает желудок глютеном и вредными добавками. После этого нормальная пища не усваивается, так как пристеночное пищеварение в кишечнике засорено. Поэтому у ребенка не усваивается кальций и белок, а этот „строительный материал“ очень нужен для роста», — поделилась Добрецова.

Врач заявила, что серьезные проблемы со здоровьем начинаются с подобных нарушений питания в подростковом возрасте.