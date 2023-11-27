Общество 27 ноября 2023, 09:26 Россияне начали массово скупать бытовую технику в кредит «Коммерсант»: россияне стали чаще брать кредиты на электронику и технику Viktor Pogontsev/Russian Look

Читать 360tv в

Жители России стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны и другую электронику и бытовую технику. Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на информацию аналитиков крупных отечественных банков.

С января по сентябрь 2023 года россияне вдвое чаще брали кредиты, чем за этот же период прошлого года. Больше всего жители страны покупали таким образом телевизоры, ноутбуки, телефоны и стиральные машины.

Реклама

По данным аналитиков, в скором времени волна кредитования спадет. Многие россияне уже совершили покупки, которые планировали еще в прошлом году. Поэтому в среднесрочной перспективе динамика роста покупок постепенно начнет падать. Аналитики пришли к выводу о том, что люди стали возвращаться к разумной модели потребления.

Центробанк ужесточил лимиты на выдачу кредитов. Так регулятор планирует снизить долю потребительских кредитов с 31 до 20%.

А ставки по рыночной ипотеке, не считая скидок от банков, подскочили выше 17%. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с «360» предположил, что проценты могут снизить в середине-конце 2024 года.