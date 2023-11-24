Деньги 24 ноября 2023, 19:13 Центробанк ужесточил лимиты на выдачу кредитов ЦБ РФ вел более строгие ограничения по ссудам закредитованным заемщикам РИА «Новости»

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Банк России на первый квартал 2024 года установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Благодаря этому доля потребительских кредитов снизится с 31 до 20%, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года. Решение приняли для того, чтобы ограничить закредитованность граждан с высокой долговой нагрузкой», — указали в Центробанке.

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После введения макропруденциальных лимитов доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34 до 31%.

«Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что снизит риски граждан, банков и МФО», — добавили в ЦБ.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в 2024 году. Это может произойти в случае торможения роста цен.