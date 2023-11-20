Эксклюзив 20 ноября 2023, 15:47 (обновлено: 20 ноября 2023, 22:02) Ставки на рыночную ипотеку взлетели выше 17%. Когда и как покупать жилье в кредит? Эксперт Ракута: снижение ставок по ипотеке возможно в середине-конце 2024 года РИА «Новости»

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Ставки по рыночной ипотеке без учета скидок от банков поднялись выше 17%. В течение ноября они вслед за ключевой ставкой ЦБ подросли на один-три процентных пункта. О ситуации на рынке недвижимости и факторах, на которые стоит опираться сейчас при желании войти в ипотеку, рассказал в беседе с «360» ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Когда снизятся ставки

«Рост [процентных ставок] по факту сопоставим с ключевой ставкой Банка России. Сейчас она составляет 15%, поэтому в среднем ставка по рыночной ипотеке у нас как раз около 17%. У некоторых банков, даже крупных, ставка еще повыше, то есть разница с ключевой — 2-3%», — отметил Ракута.

По прогнозу эксперта, ожидать снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшей перспективе не приходится: регулятор указывает на достаточно высокий уровень инфляции и проводит дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. На фоне этого вероятные послабления могут произойти в 2024-м, но точно не в начале, а в середине или даже в конце года.

РИА «Новости»

«Сейчас у нас рынок привыкает к новым условиям, новым реалиям, количество сделок значительно уменьшается, потому что не каждый готов входить в такую дорогую ипотеку, но при этом увеличивается количество альтернативных сделок», — указал собеседник «360».

Речь идет о сценарии, когда у человека уже есть квартира, он ее продает и после продажи покупает что-то, добирая ипотекой небольшую сумму — два-три миллиона рублей. В этом случае, по словам Ракуты, ставка в 17% все равно высокая, но приемлемая с точки зрения ежемесячного платежа.

А так классическая история о том, чтобы купить квартиру в ипотеку с первоначальным взносом, например, в 20%, сейчас пока что на стопе, потому что платежи, естественно, очень большие. Потенциальные покупатели недвижимости пока выбирают аренду вместо ипотеки. Дмитрий Ракута

Брать или подождать?

Специалист подчеркнул, что не советовал бы входить в ипотеку в настоящее время при условии, если размер первоначального взноса небольшой, а также если человек не может правильно рассчитать свой доход. Это имеет значение, тем более что сумма ежемесячного платежа будет существенной.

«Если мы понимаем, что у нас достаточно хороший первоначальный взнос, мы берем большую сумму кредита и для нас ежемесячный платеж комфортный, имеет смысл рассмотреть ипотеку, но с перспективой рефинансирования», — уточнил собеседник «360».

Сейчас процентные ставки достаточно высокие, продолжил Ракута, однако это не означает, что через год ситуация не изменится и ключевую ставку не снизят.

«Нет никаких ограничений на то, чтобы сделать рефинансирование и снизить ставку», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

По мнению специалиста, рассматривать покупку недвижимости в кредит стоит при условии наличия нескольких факторов: достаточного размера первоначального взноса, небольшой суммы ипотечных средств, упомянутых перспектив рефинансирования. Помимо этого, нужно учитывать конкретные предложения по той или иной квартире.

Если стоимость квадратного метра значительно ниже и продавец дает хороший дисконт, в принципе, эту историю можно рассмотреть. А снизить процентную ставку можно, только подбирая банк с самыми лучшими условиями, но они плюс-минус везде будут одинаковые. Дмитрий Ракута

Сильно сэкономить сейчас на вторичном рынке, по оценке Ракуты, не получится: так или иначе средняя процентная ставка будет составлять 17%. Но опять же, повторил специалист, важен первоначальный взнос: чем он выше, тем лучше будут условия по ипотеке.

«То есть, если он у нас меньше 15%, ставка будет выше, если же составит 20–30%, то это уже хорошо, за счет этого можно сэкономить и более выгодно взять ипотеку», — заключил собеседник «360».

По данным «Известий», ставка по ипотеке в Сбере составляет 18,7% без учета скидок. В Газпромбанке минимальный годовой процент по кредиту на готовое жилье установили на уровне 16,2%, причем это условие действует для зарплатных клиентов и в случае оформления страховки жизни и здоровья. Без этого базовый уровень ставки равен 19–19,5%.

Источник издания также обратил внимание, что проценты по займам подняли Альфа-банк, ПСБ и банк «Ак Барс». Они стартуют от 16,59%, 16,3% и 16,5% соответственно, указал собеседник газеты.