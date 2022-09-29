Россияне, которым положена бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва | 360°

Общество 29 сентября 2022, 15:35 Поделиться Telegram

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Viber Россияне, которым положена бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва «Объясняем.рф»: получившим бронь дадут удостоверения об отсрочке от призыва по мобилизации

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Россияне, которым положена бронь, получают удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщил запущенный правительством портал «Объясняем.рф».

«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают», — сказано в сообщении на портале.

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Там уточнили, что остальным категориям граждан удостоверения не выдаются.

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Ранее на портале появилась информация, что педагогов привлекут к вручению повесток в военкомат резервистам в рамках частичной мобилизации. До этого были обнародованы данные, что повестки могут вручать только военные комиссариаты.

Кроме того, МВД опровергло высылку из России иностранных студентов. Проходящие обучение в российских вузах иностранные студенты не должны после 12 октября уезжать из страны. Размещенные с интернете слухи связаны с отменой действующих из-за пандемии мер, по которым сроки пребывания иностранцев в России продлевались из-за отсутствия транспортного сообщения.

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