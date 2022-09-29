Повестки в военкомат резервистам будут разносить педагоги | 360°

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Повестки в военкомат резервистам будут разносить педагоги

«Объясняем.рф»: педагогов привлекут к вручению повесток в рамках частичной мобилизации

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Педагоги будут вручать повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации, если их уполномочит глава муниципального образования. Об этом сообщил Telegram-канал информационного портала «Объясняем.рф».

По его данным, учителей и воспитателей правомерно привлекать к этой работе.

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«Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо», — сказано в сообщении.

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Руководителей IT-компаний призвали выплатить мобилизованным сотрудникам несколько окладов. Российские спортсмены могут получить отсрочку от частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил, хотя не являются привилегированной прослойкой общества, они патриоты своей страны. С таким заявлением выступил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать около 300 тысяч человек.

Частичная мобилизация в РФ

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