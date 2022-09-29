МВД опровергло высылку из России иностранных студентов | 360°

Общество 29 сентября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber МВД опровергло высылку из России иностранных студентов МВД объяснило слухи о высылке из России иностранных студентов снятием пандемийных мер РИА «Новости»

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Проходящие обучение в российских вузах иностранные студенты не должны после 12 октября уезжать из страны. Размещенные с интернете слухи связаны с отменой действующих из-за пандемии мер, по которым сроки пребывания иностранцев в России продлевались из-за отсутствия транспортного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве напомнили, что с 17 августа прекратилось продление сроков временного пребывания для жителей Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии. С 3 сентября мера перестала действовать для граждан Армении и Киргизии. С 13 октября приостановка срока временного пребывания заканчивается для жителей других стран.

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В этой связи им надо или продлить срок действия документов для законного пребывания в России в территориальных органах МВД, или покинуть страну.

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Эта норма не распространяется на жителей Донецкой и Луганской народных республик, иностранцев, которые получили визы и разрешительные документы на работу, заключили контракт, а также студентам, которые учатся в вузах и колледжах России.

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