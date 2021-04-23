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    23 апреля 2021, 06:20

    Россиянам спишут более одного миллиарда долгов без суда

    Екатерина Шамина

    Россиянам спишут около 1,15 миллиарда рублей в рамках внесудебной процедуры банкротства. Упрощенную практику списания долгов установили осенью 2020 года.

    Россиянам спишут более одного миллиарда долгов без суда

    Сейчас внесудебную процедуру банкротства проходят 3,3 тысячи россиян. Об этом сообщили в проекте «Федресурс» «Известиям».

    «Общий объем задолженности граждан, которые сейчас проходят процедуру внесудебного избавления от долгов, составляет 1,15 миллиарда рублей. А средняя сумма — 348,8 тысячи», рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

    Замминистр экономического развития Илья Торосов считает, что россияне плохо информированы о новой процедуре, поэтому боятся прибегать к ней.

    Он напомнил, что Минэкономразвития разработал законопроект, который позволяет россиянам банкротиться во внесудебном порядке через сайт «Госуслуг». Заявление можно подать в офисе Многофункционального центра, либо через сайт. Чиновник считает, что нововведение особенно упростит процедуру банкротства для жителей сельской местности и малых городов.