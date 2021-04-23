Россиянам спишут более одного миллиарда долгов без суда

Россиянам спишут около 1,15 миллиарда рублей в рамках внесудебной процедуры банкротства. Упрощенную практику списания долгов установили осенью 2020 года.

Сейчас внесудебную процедуру банкротства проходят 3,3 тысячи россиян. Об этом сообщили в проекте «Федресурс» «Известиям».

«Общий объем задолженности граждан, которые сейчас проходят процедуру внесудебного избавления от долгов, составляет 1,15 миллиарда рублей. А средняя сумма — 348,8 тысячи», рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Замминистр экономического развития Илья Торосов считает, что россияне плохо информированы о новой процедуре, поэтому боятся прибегать к ней.

Он напомнил, что Минэкономразвития разработал законопроект, который позволяет россиянам банкротиться во внесудебном порядке через сайт «Госуслуг». Заявление можно подать в офисе Многофункционального центра, либо через сайт. Чиновник считает, что нововведение особенно упростит процедуру банкротства для жителей сельской местности и малых городов.