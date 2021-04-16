Банкротом можно будет стать через «Госуслуги»

Россиянам дадут возможность подать заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке через «Госуслуги». Мера должна сократить временные издержки и повысить доступность процедуры такого банкротства.

Подготовленный Минэкономразвития законопроект, сообщила газета «Известия», даст россиянам выбор — заявлять о банкротстве очно в МФЦ или сделать это не выходя из дома.

Изменения будут особенно актуальны для жителей сельской местности и малых городов. Замминистра экономического развития Илья Торосов заметил, что инициатива стала продолжением цифровизации государственных услуг.

В министерстве рассчитывают, что законопроект примут в сентябре 2021 года. Поддержать идею готовы в комитете по финансовому рынку Госдумы. Во фракциях ее оценили по-разному, но эксперты не увидели рисков в инициативе.

Признанных банкротами россиян в первом квартале 2021 года стало на 81,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с октября 2015 по март 2021 года банкротами в России назвали 322,8 тысячи человек.