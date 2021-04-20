Бесплатную консультацию о банкротстве проведут в четырех МФЦ Подмосковья 22 апреля
Жители Подмосковья смогут задать вопросы о процессе внесудебного банкротства в четырех областных МФЦ 22 апреля. Бесплатные консультации проведут в Балашихе, Мытищах, Щелкове и Подольске.
Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. В офисах «Мои документы», по его словам, консультации будут доступны с 14:00 до 20:00.
Все желающие смогут получить бесплатную консультацию по прохождению процедуры внесудебного банкротства
С осени прошлого года в России ввели упрощенную процедуру банкротства. К ней перешли по поручению президента.
Раньше для установления банкротства требовалось обращаться в суд, оплачивать госпошлину и вознаграждение арбитражного управляющего, а после ждать окончания процедуры.
Судебная процедура может длиться несколько лет, а признание банкротом через МФЦ занимает полгода.
Консультации 22 апреля пройдут в четырех МФЦ:
• МФЦ в доме № 4 на Советской улице в Балашихе;
• МФЦ в доме № 39 на улице Кирова в Подольске;
• МФЦ в доме № 2а на Свирской улице в Щелкове;
• МФЦ в доме № 4 на улице Карла Маркса в Мытищах.
Записаться на консультацию можно с 9:00 до 20:00 по телефону 8 (499) 391-78-46.