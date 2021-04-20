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    20 апреля 2021, 10:37

    Бесплатную консультацию о банкротстве проведут в четырех МФЦ Подмосковья 22 апреля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут задать вопросы о процессе внесудебного банкротства в четырех областных МФЦ 22 апреля. Бесплатные консультации проведут в Балашихе, Мытищах, Щелкове и Подольске.

    Бесплатную консультацию о банкротстве проведут в четырех МФЦ Подмосковья 22 апреля

    Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. В офисах «Мои документы», по его словам, консультации будут доступны с 14:00 до 20:00.

    Все желающие смогут получить бесплатную консультацию по прохождению процедуры внесудебного банкротства

    Максим Рымар.

    С осени прошлого года в России ввели упрощенную процедуру банкротства. К ней перешли по поручению президента.

    Раньше для установления банкротства требовалось обращаться в суд, оплачивать госпошлину и вознаграждение арбитражного управляющего, а после ждать окончания процедуры.

    Судебная процедура может длиться несколько лет, а признание банкротом через МФЦ занимает полгода.

    Консультации 22 апреля пройдут в четырех МФЦ:

    • МФЦ в доме № 4 на Советской улице в Балашихе;

    • МФЦ в доме № 39 на улице Кирова в Подольске;

    • МФЦ в доме № 2а на Свирской улице в Щелкове;

    • МФЦ в доме № 4 на улице Карла Маркса в Мытищах.

    Записаться на консультацию можно с 9:00 до 20:00 по телефону 8 (499) 391-78-46.