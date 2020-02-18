Россиянам с «серой» зарплатой хотят отказать в кредитах

Взять кредит в России станет сложнее. Банки начнут отказывать тем, кто получает «серую» зарплату. ЦБ уже внес проект закона на рассмотрение в нижнюю палату Федерального Собрания.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Парламентской газете», что документ дает банкам возможность использовать данные ФНС о заемщиках. Принять законопроект могут до конца весенней сессии.

Мера, считает Аксаков, сделает управление рисками россиян, желающих взять потребительский кредит, более эффективным. Благодаря ей банки получат более точную информацию об их доходах.

«Зная доходы заемщика, подтвержденные ФНС, кредитной организации будет легче собрать полную информация о сумме выплат по кредитам и общем размере доходов клиента», — заметил парламентарий.

В учет банки возьмут только «белые» зарплаты. Тем россиянам, кто до сих пор получают зарплату «в конвертах», скорее всего, откажут в кредите.

«Или процентная ставка из-за рисков банка будет выше», — предположил Аксаков. По его мнению, инициатива станет для граждан стимулом получать «белые» зарплаты.